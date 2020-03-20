Технические неисправности, нарушения ПДД и водитель без прав: в Тюмени проверили автобусы

В областном центре в ходе надзорного мероприятия "Автобус" за несколько дней сотрудники ГИБДД выявили 76 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов и маршрутных такси. Проверялся как маршрутный транспорт, так и транспорт, задействованный в перевозках людей не по маршруту.

"Выявлены грубые нарушения ПДД: два водитель автобуса на глазах сотрудников ГИБДД проехали перекресток на запрещающий сигнал светофора, один водитель сел за руль частного микроавтобуса, не имея водительского удостоверения", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

В четырех автобусах были выявлены технические неисправности, один из водителей превысил скорость во время движения, один не пропустил пешехода на пешеходном переходе.

В ГИБДД отмечают, что в массовом порядке водители автобус и маршрутных такси не пристегиваются ремнями безопасности и нарушают правила пользования световыми приборами.