Консультационный пункт для одиноких пенсионеров и инвалидов работает в Тюмени

10:28 20 марта 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени при областном геронтологическом центре организована работа консультационного пункта для одиноких пожилых людей и инвалидов в связи с введением профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции. Обращаться в него можно круглосуточно по телефону 8-800-201-41-41, звонок бесплатный.

Специалисты окажут содействие в организации доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и одиноким маломобильным инвалидам. При необходимости они могут получить психологическую поддержку в случаях появления беспокойства, тревоги по поводу ситуации в связи с коронавирусной инфекцией.

По указанному телефону могут проконсультироваться  и граждане, находящиеся на самоизоляции. Специалисты подскажут, где бесконтактно можно заказать доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных средств.

Теги: инвалиды , коронавирус , пенсионеры
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