Консультационный пункт для одиноких пенсионеров и инвалидов работает в Тюмени

В Тюмени при областном геронтологическом центре организована работа консультационного пункта для одиноких пожилых людей и инвалидов в связи с введением профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции. Обращаться в него можно круглосуточно по телефону 8-800-201-41-41, звонок бесплатный.

Специалисты окажут содействие в организации доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и одиноким маломобильным инвалидам. При необходимости они могут получить психологическую поддержку в случаях появления беспокойства, тревоги по поводу ситуации в связи с коронавирусной инфекцией.

По указанному телефону могут проконсультироваться и граждане, находящиеся на самоизоляции. Специалисты подскажут, где бесконтактно можно заказать доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных средств.