С начала года на тюменских дорогах пострадали 77 пешеходов

В этом году на дорогах Тюмени один пешеход погиб и 77 были ранены. По сведениям Госавтоинспекции Тюменской области, 37 пешеходов были сбиты на пешеходных переходах из-за нарушения водителям правил дорожного движения.

Сейчас в областном центре проходит мероприятие "Пешеход". В часы пик автоинспекторы несут службу на аварийных пешеходных переходах. К ним относятся переходы в Восточном округе, на улице Широтной, улице Константина Лагунова, Станислава Карнацевича, улице Олимпийской и улице Пермякова. Там уже происходили ДТП из-за нарушения водителями правил проезда.