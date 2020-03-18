В клубе выходного дня весело проводят время взрослые и дети

Фото: ДК "Орфей"

Игровая программа "В дружбе – наша сила" состоялась в клубе выходного дня Дома культуры "Орфей" 14 марта.

Интерактивная программа, посвященная организации семейного досуга, проходила в рамках празднования "Крымской весны".

Гости клуба выходного дня с большим увлечением принимали участие в интересных играх и конкурсах. Также сотрудники дома культуры "Орфей" провели для детей и их родителей мастер-класс по изобразительному искусству.

Все участники получили заряд бодрости и массу положительных эмоций!