Тюменцы стали в десять раз чаще заявлять на невозможность сделок с недвижимостью без личного участия

В 2019 году более 9 тысяч тюменцев обратились в Управление Росреестра по Тюменской области с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения своего объекта недвижимости без личного участия.

"Количество заявлений, поступивших в Управление в 2019 году, увеличилось в 10 раз в сравнении с 2018 годом. Всего же, за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года ведомство получило 10 238 заявлений собственников о невозможности проведения сделок без их личного участия", — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.

Собственник объекта недвижимости, право собственности которого зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), вправе ограничить любые сделки с его недвижимостью без его ведома и личного участия. При наличии данной записи в ЕГРН орган регистрации прав возвращает без рассмотрения все документы, предоставленные для регистрации любым лицом, не являющимся собственником недвижимости или его законным представителем. Совершение регистрационных действий по доверенности в данном случае также невозможно.

"Иными словами, без личного присутствия самого собственника сделки с его недвижимостью невозможны. Исключение составляют вступившее в законную силу решение суда, а также требование судебного пристава-исполнителя в случаях, предусмотренных законом "Об исполнительном производстве", и в иных случаях, установленных иным федеральным законом", — рассказывают в пресс-службе управления Росреестра по Тюменской области.

Заявление могут подать как физические, так и юридические лица. Для этого достаточно представить соответствующее заявление в офисы МФЦ, либо через "Личный кабинет" на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/). Внесение в ЕГРН записи о заявлении проводится бесплатно в течение пяти рабочих дней. При необходимости, в последствии данную запись можно аннулировать.