В Тюмени работают горячие линии по нераспространению коронавирусной инфекции

Горячие линии по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции работают на территории Тюменской области. Гражданам, проживающим на территории нашей области и вернувшимся из Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Республики Корея, Итальянской Республики, Федеративной Республики Германии, Французской Республики, Королевства Испании и других, рекомендуют обращаться на телефоны горячей линии регионального управления Роспотребнадзора и горячей линии департамента здравоохранения Тюменской области.

"Гражданам рекомендовано передавать сведения о месте и датах пребывания и возвращения, а также контактную информацию. Работа горячей линии запущена с целью своевременной организации медицинского наблюдения на срок 14 календарных дней", — комментируют в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Телефон горячей линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области 8-904-492-92-30.

Телефоны горячей линии департамента здравоохранения Тюменской области: 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции. Также тюменцам напоминают о необходимости соблюдения правил личной гигиены:

— часто мыть руки водой с мылом;

— использовать дезинфицирующие средства для рук, находясь в людных местах, аэропортах, общественном транспорте;

— не касаться рта, носа или глаз немытыми руками;

— регулярно очищать поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего пользования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать врача.