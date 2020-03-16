Тюменские компании могут перенести городской рабочий телефон на другой адрес без смены номера

Телефония остается основным инструментом работы многих офисов и предприятий. Модернизация и развитие новых услуг в сфере связи для бизнеса позволяет вносить коррективы в работу компаний, оптимизируя многие процессы, и выводить на новый уровень общение с партнерами и клиентами. Одну из таких полезных и передовых услуг под названием "Русфон" тюменским организациям предлагает региональный провайдер "Русская компания".

"Русфон" - телефония по SIP-протоколу, которая позволяет передавать голосовые и видеоданные, переносить свой городской телефонный номер на новый адрес, даже в другой город, не меняя нумерации. Для сохранения номера необходимо на новом месте всего лишь подключить оборудование к сети Интернет. Таким образом, "Русфон" не только не требует дополнительных затрат, но и выгоден для имижда компании и поддержания связи с партнерами и клиентами.

В отличие от стандартной, проводной телефонии, "Русфон" значительно дешевле. Услуга предполагает 1000 минут оплаченного трафика и более низкую стоимость за каждую минуту сверх него, дает возможность одновременно совершать до 5 бесплатных вызовов и не требует никакой платы за перенос номера.

Однако наличие доступа в Интернет при этом является обязательным условием. При этом спектр возможностей "Русфона" зависит исключительно от выбранного оборудования: VolP адаптера или IP АТС.

Как это работает? Вся информация передается на базе сети NGN на основе SIP-протокола. NGN (или дословно "сеть нового поколения") аккумулирует в себе различные сети связи, включая телефон, факс, Интернет и прочие. Еще в 20-ом веке для этих целей использовалась система ISDN, объединяющим ядром которой была телефонная сеть общего пользования. Однако из-за дороговизны оборудования и бурного развития IP-сетей от этой концепции отказались в пользу NGN, которая опирается на передачу данных на базе протокола IP.

Основное отличие сетей следующего поколения от традиционных – вся циркулирующая информация разбита на две составляющие. Первая – сигнальная, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг. Вторая – непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (речь, аудио, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Телефония на базе сети NGN не имеет привязки к географическому местоположению бизнеса. Следовательно, пользователи "Русфона" могут при необходимости перенести рабочий городской телефонный номер в любое место. Таким образом, услуга выгодна для имиджа компании и поддержания связи с партнерами и клиентами: при временном переезде или смене адреса офиса контакты остаются неизменными.

Узнать больше об услуге "Русфон" для бизнеса можно на сайте ООО "Русская компания" или получив консультацию по телефону: 39-00-39.