В Ишимском районе в ДТП с BlaBlaCar погибла беременная женщина

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло вчера, 16 марта, в 9:30 в Ишимском районе. На пересечении дорог Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и Ишим — Кукарцева столкнулись "Лада Приора" и грузовик DAF. В аварии погибла 30-летняя женщина.

По предварительным сведениям, водитель "Лады" не выполнил требование знака об остановке перед перекрестком и выехал со второстепенной дороги, не пропустив большегруз.

"Удар пришелся на пассажирку с переднего сиденья, жительницу Ишима, она скончалась на месте ДТП, предварительно, находилась на седьмом месяце беременности, — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. — У погибшей остались двое малолетних детей".

Также травмы В ДТП получили двое пассажиров "Лады": 28-летний муж погибшей и 31-летний пассажир. 27-летний водитель "Лады" получил легкие повреждения.

Водитель "Лады" нашел пассажиров через сервис "BlaBlaCar". Сейчас выясняется, почем он проехал перекресток без остановки, несмотря на знаки и предупреждающие аншлаги.