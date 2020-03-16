В Тюмени заработал центр амбулаторной оториноларингологии

Центр амбулаторной оториноларингологии открылся на базе хирургического отделения Многопрофильного консультативно-диагностического центра.

В центре выполняется амбулаторное хирургическое лечение вазомоторного ринита, хронических синуситов и отитов, искривлений перегородки носа, вызывающее проблемы с затруднением носового дыхания, а также доброкачественных образований верхних дыхательных путей и уха.

"Хирургия одного дня" — одно из приоритетных и активно развивающихся направлений нашего центра, — рассказывает о концепции центра Дмитрий Бутов, главный врач МКДЦ. — Лечение больного начинается и заканчивается на амбулаторном этапе. Это не только позволяет разгрузить стационары тюменских больниц, но главное — сделать оториноларингологическую помощь эффективной и доступной для пациентов".

Большинство операций в полости носа и на околоносовых пазухах, глотки и гортани проводятся с помощью эндоскопического оборудования. Эндоскоп позволяет риноскопически выполнять достаточно сложные операции с минимальной травматизацией прилегающих тканей, без разрезов и с использованием видеокамеры высокого разрешения.

Сейчас центр амбулаторной оториноларингологии работает в пилотном режиме. На операцию направляются пациенты городских поликлиник № 3, 5, 12, 14 и 17. На их опыте отрабатывается маршрутизация при проведении диагностики и лечения заболеваний ЛОР-органов в амбулаторных условиях. В листе ожидания пациент стоит не более семи дней, сообщает пресс-служба ГАУЗ ТО "МКДЦ".