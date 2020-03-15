Тюменцы выбирают бюджетные и безопасные направления отдыха

Тюменцы планируют отдых во время традиционного сезона отпусков. Многие отдают предпочтение внутреннему туризму. Сэкономить помогают скидочные купоны и специальные предложения на старте продаж путевок.

Пенсионерка Елена Гилева поделилась, что научилась пользоваться интернет-сервисами со скидочными купонами. При приобретении туров не в сезон там предлагаются большие скидки. "В прошлом году в апреле мне удалось пролечиться в санатории в Крыму. Десять дней по системе "все включено" на двоих с супругом мне обошлись в 23 тысячи рублей. Кроме того, самостоятельно мы посетили многие достопримечательности полуострова. В этом году большая скидка была на лечение в одном из элитных тюменских санаториев", - отметила она.

Недорогим отдыхом на море в летнее время считается Азовская акватория. Жилье в гостевом доме на летний сезон здесь можно снять за 1200 рублей в сутки. Самыми дорогими считаются комфортные август и первая половина сентября. Начинается летний сезон в июне и заканчивается в середине октября.

Любителям активного отдыха из Тюмени можно отправиться на Южный Урал. Туристам предложат горный отдых и сплавы по реке. Путешествие на Горный Алтай или Байкал обойдется дороже. Как показывает практика, самые дешевые предложения можно найти либо на старте продаж, либо на финише – в формате горящих туров. Последний вариант подойдет тем, кто может легко сорваться с места и не любит планировать отпуск, пишет "Тюменская область сегодня".