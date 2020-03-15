Школьникам Тюмени расскажут о возможностях волонтерства

Фото организаторов проекта "Капитаны двора"

Серия уроков добра пройдет в тюменских школах. На занятиях подросткам расскажут о возможностях добровольчества, а также наберут желающих принять участие в проекте "Капитаны двора" летом 2020 года.

Организатором уроков добра выступил автор проекта "Капитаны двора" Павел Притупа. Формат занятий презентовали ранее на всероссийском форуме волонтеров, где идея получила одобрение и рекомендацию по тиражированию по всей стране.

"Мы набираем добровольцев на лето для проекта "Капитаны двора". Набор проходит через проведение уроков добра. Всего будет набрано 20 волонтеров. 80 уже участвуют в проекте. Рассказываем школьникам, кто такие добровольцы, как ими стать, и где зарегистрироваться, как принимать участие в мероприятиях. Записываем желающих, потом будет организовано обучение для них. Летом они смогут участвовать в нашем проекте", - поделился Павел Притупа.

Уроки проходят в форме беседы. В организации занятий принимают участие кураторы РДШ Тюмени, педагоги школ. Павел Притупа уже побывал в шести школах города, впереди еще пять школ, пишет ИА "Тюменская линия".

"Подростки проявляют интерес, так как, участвуя в проекте можно получить ряд преимуществ. Это опыт участия в крупных массовых мероприятиях, знакомство в ведущими экспертами разных отраслей. Получение новых знакомств, коммуникаций. Кроме того, волонтеров снабжаем одеждой, кружками с символикой проекта", - добавил Павел Притупа.

Летом 2020 года проект "Капитаны двора" расширит географию и число программ. В Тюмени пройдет около 80 развлекательных мероприятий для детворы. Проект реализуется при поддержке Центра добровольчества Тюменской области.