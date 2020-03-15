В Тюмени пройдет фестиваль творчества среди дошколят

Областной фестиваль-конкурс детского творчества пройдет в Тюмени среди воспитанников дошкольных учреждений. В этом году мероприятие посвящено народному творчеству.

Как сообщили в департаменте образования и науки региона, заявки на участие уже принимают на электронной площадке "Детские сады Тюменской области". На конкурс можно принести художественные работы по мотивам народного декоративно-прикладного творчества, исполнить произведения на родном языке, народные музыкальные произведения. Приветствуется обращение к фольклору - устному словесному и музыкальному народному творчеству: сказкам, былинам, песням, драматическим постановкам.

По мнению организаторов, подготовка концертного номера или творческой работы должны стать органичной частью работы по знакомству детей с особенностями народов, живущих на территории Тюменской области. На первом этапе конкурс проходит на электронной площадке, где свои мнения высказывают пользователи портала. Победителей в номинациях определяют профессиональные актеры театра, преподаватели Тюменского института культуры и Тюменского педагогического колледжа. С лучшими номерами дети выступят в большом зале заседаний Тюменской областной Думы.

Пакеты документов участников будут принимать до 3 апреля на электронный адрес: dsto@bk.ru Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете по телефону: 8 (3452) 20-57-24 с 10.00 до 18.00 или по электронному адресу: intel-praym@list.ru.