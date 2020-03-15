Десять памятников будет отреставрировано в Уватском районе

Фото пресс-службы администрации Уватского района

В Уватском районе накануне юбилея Победы займутся ремонтом памятников. По сообщению пресс-службы муниципалитета, планируется привести в порядок 10 объектов, для этого выделено два миллиона рублей.

Расположенные на земле мемориальные доски Кошелевского кладбища установят на постамент, при этом центральная плита будет заменена, а две другие, на которых указаны фамилии участников Великой Отечественной войны, отреставрируют. Также планируется ремонт ступеней у центрального памятника, покраска стелы и надписей на плитах.

Кроме этого косметический ремонт ожидает памятники в Увате и Туртасе, а облицовка основания гранитом – памятник "Защитникам Отечества" в Ивановке, установка 40 метров нового ограждения – памятник "Защитникам Отечества во все времена" в Демьянке. Шесть бетонных цветочных газонов установят у памятника "Слава защитникам во все времена" в Мугене. Также там заменят 18 метров ограждения памятника. Укрепление основания и реставрация надписи, установка новых цветников и перенос ограждения планируется у памятника "Защитникам Отечества во все времена" в Тугалово, пишет "Тюменская линия".