Тюменские художники представят облик города

Источник: Исторический парк Россия - Моя История. Тюмень

В Тюмени стартует конкурс для художников "Мой взгляд", где участникам предстоит изобразить город и его особенности. Организатором выступил исторический парк "Россия – моя история", на выставке которого будут представлены работы участников.

Куратор проекта Марина Стародубцева сообщила, что от художников ждут работы на тему архитектуры города и жителей, которые его создают. При этом необязательно быть профессионалом – принять участие в конкурсе и предложить свою работу может не только опытный, но и начинающий художник. По словам Марины, начинающим художникам сложно заявить о себе, и конкурс призван помочь в этом.

Главным требованием к работе является то, что она должна отражать облик Тюмени и иметь возможность воплощения за один день, а размер самой работы не должен превышать 2440х1220 мм. Организаторами приветствуются работы в традиционных направлениях, в виде инсталляции, перформанса, а также саунд-арта и видео-арта. К участию в конкурсе не допускаются утрированные и безвкусные работы, а также работы, содержащие сцены насилия, религиозную или запрещённую в РФ символику.

Конкурс поделят на 5 этапов. Подача заявок и представление эскиза работы пройдёт с 1 марта по 20 апреля, с 21 по 26 апреля эксперты выберут работы, которые могут быть реализованы в Музейную ночь. С 27 апреля по 15 мая будет происходить закупка всех необходимых материалов для работ художников, а в ночь с 16 на 17 мая участники осуществят идеи, заложенные в эскизах. Финал конкурса состоится в Музейную ночь, где посетители Исторического парка смогут увидеть процесс создания картин, пишет "Мой портал".

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Тюмени. Эскиз работы необходимо предоставить до 20 апреля по почте metodisty.myhistorypark@mail.ru с темой конкурс "Мой взгляд" в формате JPEG или PNG. Также эскиз можно принести по адресу ул. Орджоникидзе, 47.