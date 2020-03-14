Ярковские предприниматели смогут получить необходимые знания

16:24 14 марта 2020
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pixabay.com

В рамках проводимого в регионе Года сельского предпринимательства в с.Ярково начнёт работу новый образовательный проект – Школа социального предпринимательства. Запуск школы планируется к началу апреля.

Бизнес-тренеры проведут 5 занятий, на которых слушатели школы научатся составлению бизнес-плана, познакомятся с основами бухгалтерии и юридическими особенностями осуществления социально-предпринимательских проектов. По итогам занятий пройдут защиты бизнес-проектов участников.

Принять участие в Школе социального предпринимательства приглашают физических лиц, планирующих предпринимательскую деятельность в социальной сфере, представителей НКО и владельцев малого и среднего бизнеса, – пишет "Тюменская область сегодня".

Все занятия будут проводиться бесплатно в районной библиотеке по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 96. Подать заявку на обучение можно по телефонам: (34531) 2-68-40, 8 922 269-08-30; по электронной почте yarkzone@iato.ru.

Теги: бизнес , НКО , обучение , Ярковский район
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