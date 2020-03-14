Тюменским родителям помогут специалисты

Региональная служба психологической поддержки населения "Точка опоры" начала свою работу в сентябре прошлого года. Служба действует в рамках национального проекта "Образование".

Целью проекта стала помощь и поддержка семей с детьми. Для реализации проекта во всех 26 муниципалитетах Тюменской области силами регионального центра "Семья" объединились 600 специалистов: психологи, педагоги, логопеды, дефектологи.

"Точка опоры" оказалась настолько востребованной, что за последний квартал 2019 года вместо ожидаемых 40 тысяч количество личных консультаций родителей по семейным проблемам превысило 52 тысячи. По словам руководителя проекта Ирины Кислициной, такие результаты подтвердили актуальность проекта. Более 52,5 тысяч консультаций и диагностик было проведено с сентября по декабрь. Во время осенних каникул состоялся марафон открытых консультаций, где более 20 тысяч родителей смогли получить помощь. Больше всего родителей волнуют вопросы особенностей развития ребёнка, школьной успеваемости, детско-родительских отношений, зависимости от интернета и гаджетов, адаптационных процессов и вопросы профессионального самоопределения подростков.

Специалисты проекта также опробовали новый удобный формат – мобильные пункты на массовых мероприятиях. Специалисты сферы образования, соц.защиты, здравоохранения и общественных организаций работали на специальных площадках. Например, такая форма получила свою реализацию на областном форуме "Подростки, родители, рок-н-ролл", региональном форуме для людей с ограниченными возможностями здоровья "ВозМОЖНОсти", областной конференции "Речь и дитя: ожидания, проблемы, решения". Такой формат получил массу положительных откликов, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

Проект "Точка опоры" продолжает работу и в текущем году. Для того чтобы получить бесплатную квалифицированную помощь профессионалов по вопросам воспитания и обучения детей родителям необходимо записаться на консультацию на сайте точкаопоры72.рф.