Юные тюменцы примут участие в отборочном туре всероссийского творческого конкурса

В Тюменской области во второй раз состоится отборочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Земля талантов".

Тема конкурса в этом году – "Дети Победы". Подать заявку на участие в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. В дальнейшем они будут разделены на три возрастные группы. Конкурсные соревнования будут проходить по четырём номинациям: хореография, вокал, поэзия и оригинальный жанр. Всё выступление должно занять не более четырёх минут.

Областная столица проведёт конкурсное слушание 18 апреля (приём заявок до 13 апреля), в Тобольске участники представят свои номера 11 апреля (заявки принимаются до 6 апреля). Финал регионального тура состоится в Тюмени 4 мая.

Как пишет "Тюменская область сегодня", отправить заявку на бесплатное участие в конкурсе, ознакомиться с требованиями к номерам может родитель либо творческий руководитель на официальном сайте конкурса – https://clck.ru/MRGh4.

Право принять участие во всероссийском этапе конкурса в Москве получат победители регионального этапа. Все расходы по трансферу, проживанию и питанию участников берёт на себя организатор. В прошлом году два тюменских коллектива получили возможность съездить в столицу. Там в течение пяти дней тюменцы принимали участие в мастер-классах, изучали достопримечательности столицы. Домой ребята вернулись со званиями лауреата первой степени в номинации "Хореография" и лауреата второй степени в номинации "Вокал".