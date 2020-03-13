Тюменцы стали реже красть и грабить

В Тюмени в 2019 году на 44 процента сократилось количество квартирных краж, грабежей - на 25,6 процента. В общественных местах зафиксировано почти 3 тысячи преступлений - на 9,6 процента меньше по сравнению с 2018 годом.

Об этом на заседании постоянной комиссии гордумы по городскому общественному самоуправлению рассказал депутатам Тюменской городской думы начальник УМВД России по городу Тюмени Евгений Козлов 12 марта.

"Позитивные изменения по итогам прошедшего года выражаются, в том числе, в снижении тяжести совершенных преступлений, - отметил Евгений Козлов. – Более семидесяти девяти процентов зарегистрированных преступных деяний относятся к средней и легкой тяжести. Это обеспечено, прежде всего, целенаправленной профилактической работой территориальных правоохранительных органов".

Остановившись на борьбе с незаконным оборотом наркотиков, начальник городского главка полиции рассказал депутатам о том, что за 12 месяцев в Тюмени была пресечена деятельность 46 наркопритонов. Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли почти 27 килограмм различных наркотических веществ.

Депутат Евгений Бакро попросил начальника городского УМВД уточнить, какие именно наркопреступления преобладают в статистике – сбыт или хранение запрещенных веществ, а также какие предпринимаются меры по профилактике. На это докладчик сообщил, что соотношение в данном случае примерно равное. "К повышению числа выявленных наркопреступлений приводят, в том числе, и регулярные профилактические акции, такие как "Сообщи, где торгуют смертью", - отметил Евгений Козлов.

Председатель постоянной комиссии Степан Киричук отметил, что доклад начальника полиции города рассматривается в ходе заседания комиссии впервые в практике работы Тюменской городской думы. "С учетом выступления докладчика и наших коллег, считаю, что текст необходимо подкорректировать до заседания Думы", - добавил Степан Киричук.

количество квартирных краж, грабежей - на 25,6 процента. Преступлений, совершенных в общественных местах, стало меньше на 9,6 процента, их было зафиксировано 2 тыс. 923.

Об этом на заседании постоянной комиссии гордумы по городскому общественному самоуправлению рассказал депутатам Тюменской городской думы начальник УМВД России по городу Тюмени Евгений Козлов 12 марта.

"Позитивные изменения по итогам прошедшего года выражаются, в том числе, в снижении тяжести совершенных преступлений, - отметил Евгений Козлов. – Более семидесяти девяти процентов зарегистрированных преступных деяний относятся к средней и легкой тяжести. Это обеспечено, прежде всего, целенаправленной профилактической работой территориальных правоохранительных органов".

Остановившись на борьбе с незаконным оборотом наркотиков, начальник городского главка полиции рассказал депутатам о том, что за 12 месяцев в Тюмени была пресечена деятельность 46 наркопритонов. Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли почти 27 килограмм различных наркотических веществ.

Депутат Евгений Бакро попросил начальника городского УМВД уточнить, какие именно наркопреступления преобладают в статистике – сбыт или хранение запрещенных веществ, а также какие предпринимаются меры по профилактике. На это докладчик сообщил, что соотношение в данном случае примерно равное. "К повышению числа выявленных наркопреступлений приводят, в том числе, и регулярные профилактические акции, такие как "Сообщи, где торгуют смертью", - отметил Евгений Козлов.

Председатель постоянной комиссии Степан Киричук отметил, что доклад начальника полиции города рассматривается в ходе заседания комиссии впервые в практике работы Тюменской городской думы. "С учетом выступления докладчика и наших коллег, считаю, что текст необходимо подкорректировать до заседания Думы", - добавил Степан Киричук.