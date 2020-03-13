Тюменцы могут приобрести свежую молочную продукцию на продовольственной ярмарке

Фото: АО "Золотые луга"

Традиционная продовольственная ярмарка состоится в Тюмени 14 марта. На ней будут представлены товары от местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств. Разнообразный ассортимент свежей и натуральной молочной продукции предложит посетителям компания "Золотые луга".

Одной из популярных площадок для проведения городской продовольственной ярмарки является прилегающая территория к Выставочному залу (ул. Севастопольская, 12). Здесь с 8 до 14 часов расположится точка продаж одного из крупнейших производителей молочной продукции в Сибири и на Урале – компании "Золотые луга". Предприятие предложит покупателям широкий выбор: молоко, сметану, сливочное масло, сыры, творог, полезные кисломолочные напитки торговых марок "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи ЗдорОво". Вся продукция свежая, поставленная напрямую с завода и без торговых наценок.

Молочные продукты АО "Золотые луга" неизменно пользуются большим спросом среди посетителей продовольственных ярмарок и выставочных мероприятий. Самыми "ходовыми" товарами являются сливочное масло, твердые сыры "Пошехонский" и "Голландский". С удовольствием тюменцы приобретают свежее молоко, сметану, кефир, йогурты и наринэ с фруктовыми наполнителями, ацидофилин.

Отметим, специализированные ярмарки проходят в Тюмени ежемесячно на четырех основных площадках, помимо площади у выставочного зала это: территория парковки на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской, площадь у ТЦ "ПОРТ" и территория у ТЦ "Заречный двор". Местные производители получают возможность напрямую продавать тюменцам и гостям города разнообразные продукты питания: мясо, рыбу, овощи, мёд, дикоросы, яйца, молочную продукцию. 14 марта продажа будет организована с 8 до 16 часов.

Организатором мероприятия выступает администрация города Тюмени при поддержке департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.