Джинсы-клеш вновь вернутся в моду среди тюменок

Новые тренды ждут тюменок этой весной. Вновь будут популярны бомберы и джинсы-клеш, а в цветовой гамме будут преобладать спокойные пастельные оттенки.

Стилист Ксения Морева рассказала, что этой весной дизайнеры советуют отказаться от черных и темно-синих цветов в одежде. Можно подобрать яркий акцент, например, сапоги, сумку, перчатки, шляпку мандаринового цвета, лазурного или фуксия. Верхнюю одежду лучше выбирать бежевого, персикового или подобных спокойных оттенков.

В моде - лаконичный дизайн, потому стоит выбрать универсальное пальто, в котором комфортно и тепло. Среди фасонов популярны кимоно, халат или кокон: эти модели будут актуальны еще несколько сезонов. Актуальная длина – миди. Во все времена стильно смотрятся тренчи, тем более они подойдут и под брючный костюм, и под кокетливое платье, и даже под любимые джинсы, уверяют эксперты.

А вот обтягивающие джинсы с рваными коленками выходят постепенно из моды, им на смену возвращаются джинсы-клеш или широкие модели с высокой талией. Цвета опять же следует предпочесть спокойные – бежевый, голубой, классический синий, белый или черный. Разводы, стразы, потертости – под запретом.

Под джинсы идеально подойдет еще одна модная новинка – бомбер. Его теперь можно сочетать даже с легким женственным платьем, пишет "Мегатюмень".