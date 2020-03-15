В центральной библиотеке Ишима работает группа творческого развития для малышей

Группа творческого развития "Гусеничка" уже год работает в центральной библиотеке Ишима. За это время обучение в игровой форме прошли 65 детей в возрасте от двух до шести лет. Занятия проходят раз в неделю – по воскресеньям.

Библиотекарь Юлия Панасюк рассказала, как проходят творческие уроки для малышей: "Сначала читаем новую сказку или рассказ, а по мотивам творим: лепим, рисуем кисточками, пальчиками и даже вилками, делаем аппликации. Освоили нетрадиционную технику рисования – пуантилизм". По ее словам, кружок востребован, есть постоянные воспитанники, но приходят и новички.

После модернизации в библиотеке также оборудуют игровую комнату, закупят методические пособия и развивающие игрушки. В планах - работа по методике Глена Домана, сейчас упор педагоги делают на привлечение детей к чтению и формирование интереса к нему через творчество, пишет ИА "Тюменская линия".

Мама двухлетнего Максима Десятова привела сына на занятия осенью, на следующий день после дня рождения. С тех пор кружок они не пропускали. Татьяна Десятова поделилась, что ребенок всегда с нетерпением ждет занятий, а все поделки и рисунки сохраняются на память.

"Бывают и курьезы, к примеру, когда освоили рисование вилкой, есть дома было нечем, все вилки пошли в дело и были в красках. А если серьезно, занятия в "Гусеничке" способствуют активному развитию у ребёнка мелкой моторики пальцев рук, сенсорного восприятия, логического мышления, воображения, художественных способностей и эстетического вкуса", - уверена мама малыша.