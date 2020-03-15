В тюменских селах обустроят новые благоустроенные общественные пространства

Новые благоустроенные общественные пространства обустроят в населенных пунктах Тюменского района в 2020 году. Проекты будут реализованы в рамках региональной государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса на 2013-2025 годы".

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, субсидии госпрограммы получат восемь муниципалитетов на благоустройство. В Горьковке появится зона отдыха, в д. Паренкина Мальковского муниципального образования, д. Посохова Московского МО и селе Успенка – детские игровые площадки. В селах Онохино и Червишево модернизируют уличное освещение. В д. Зубарева Переваловского МО участок по ул. Центральной проведут комплексное благоустройство: установят и детскую площадку, и спортивную, и небольшую зону отдыха с памятником. В п. Боровский откроется площадка для занятий адаптивной физической культурой, обустроят тротуары, аллеи, пешеходные дорожки.

В настоящее время идет подготовка документации для проведения конкурса на выполнения работ. Контракт планируют заключить до 15 мая, все работы при этом рассчитывают выполнить до 30 сентября текущего года.

Программа комплексного развития сельских территорий реализуется в условиях софинансирования: 70% общего объема средств субсидируется из областного бюджета, а 30% вкладывают местные власти из бюджета сельского поселения. Поддержку также оказывают бизнес и неравнодушные граждане. Это не только финансовые вложения, но и трудовое участие, предоставление помещений и технических средств.

В марте состоится встреча управления АПК администрации Тюменского района с главами муниципалитетов, где будут выбраны проекты благоустройства уже на следующий, 2021 год.