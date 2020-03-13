"Андерсен Парк" — лаунж-квартал Тюменской слободы. Старт продаж

В новом проекте застройщик 4D Development показывает современный формат жилья комфорт-класса с успешными европейскими решениями.

Квартал спроектирован по принципам датского урбаниста Яна Гейла и его книги "Города для людей", где ощущения загородного образа жизни можно получить не покидая городскую среду. Благодаря именитой и признанной в России команде архитекторов*, участвовавшей в создании проекта, все удивительное разнообразие архитектуры гармонично сочетается в концепции ЖК. Дома отличаются цветами, фасадными решениями и этажами: в первой очереди от 7 до 17. Эта разница создает много интересных ракурсов и видов. Можно выбрать дом из облицовки клинкерным кирпичом ручной формовки, или со штукатурным фасадом, или с панорамным остеклением с лицевой части зданий.

На центральной территории квартала планируется обустройство "Площади Датского короля". Это будущее место притяжения всех жителей комплекса: детские площадки, скалодром, скейт-чаша, настольный теннис и уличные тренажеры. А для взрослых уличные кафе, удобные перголы и идеальная атмосфера для уютных семейных вечеров. Это сопровождает высокий уровень безопасности: видеонаблюдение, мягкое покрытие площадок, отсутствие автотранспорта. Для работы и встреч будет функционировать в локальном "Соседском центре" Coworking-зона. На первых этажах комплекса будут расположены многочисленные торговые галереи. А значит, жители "АНДЕРСЕН ПАРК" обеспечены всей необходимой инфраструктурой – от разноформатных магазинов до кафе и салонов красоты, расположенных в шаговой доступности.

"Андресен парк — это экологичный, стильный и уютный квартал Тюменской слободы, которым вы будете гордиться и ежедневно наслаждаться продуманными решениями: от современной архитектуры до inside-концепции", — рассказал заместитель генерального директора 4D Development Александр Быков.

Главный принцип проекта — это создание квартала в центре которого Я — его житель. Здесь Я — "центр Вселенной", тот, для кого все это спроектировано и построено, чьи интересы учтены в каждой составляющей.

Проектированием ЖК занимались три команды — призеры международного конкурса архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки*.

Застройщик — 4D Development — на рынке недвижимости с 2008 года. За время работы построили ЖК "Два капитана", ЖК "Вершины", ЖК "Клевер парк" и Дизайн-квартал МОЁ. В каждом проекте команда прорабатывает визуальную концепцию с учетом расположения домов, продумывает внутреннюю инфраструктуру и использует современные инженерные решения, чтобы жизнь будущих жильцов была безопасной и интересной.

Но главное отличие команды 4D Development — это тщательная и детальная проработка планировочных решений. Уже в первой очереди квартала можно найти более 70 уникальных планировочных решений: с теплыми или холодными лаунж-балконами, кухней-гостиной, с потолками до 3,5 метров, окнами в пол, гардеробной, отдельным входом, двумя уровнями, террасами на крыше или во дворе. Однокомнатные квартиры будут представлены площадью от 32,1 кв.м., двухкомнатные от 53,5 кв.м и трехкомнатные от 76,5 кв.м.

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*Международный конкурс архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки, организованный Правительством Российской Федерации, Минстрой России и АИЖК, проходил в 2018 году. Он проводился в трех номинациях: центральная, среднеэтажная и малоэтажная модель застройки. Оператором выступило КБ "Стрелка". На конкурс поступило 925 концепций домов. В конкурсе приняли участие команды из 39 стран мира. Итоги конкурса для проектировщиков ЖК "Андерсен Парк":

ПЛАН Б – призер 1-ой степени.

AKHMADULLIN ARCHITECTS – призер 2-ой степени

DAPROJECT – призер 3-й степени

Визуализация жилого комплекса имеет информационный характер. Застройщик имеет право вносить изменения в площадь объекта и планировки квартир, в отделку и цветовое решение фасадов, конфигурацию и материалы окон и дверей, элементы благоустройства и малые архитектурные формы. Не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте www.andersen-park.ru/docs. Не является публичной офертой.