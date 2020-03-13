Тюменкам предлагают проверить здоровье в поликлиниках в субботу

Профилактическая акция "Доктор с вами", посвященная вопросам женского здоровья, состоится в субботу, 14 марта, во всех поликлиниках Тюмени. Предварительная запись не требуется.

С 9 до 15 часов женщины смогут пройти обследование на микрофлору, цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Также по показаниям будет выполнена кольпоскопия (обследование шейки матки), ультразвуковое исследование органов малого таза, маммография. Женщин проконсультирует врач акушер-гинеколог и при необходимости назначит дополнительное обследование.

Пациентки, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников") и АО "Здоровье" (ул. Маршала Захарова, 13), могут обратиться в городские поликлиники №1 и №8, сообщает комитет здравоохранения администрации города Тюмени.

В следующую субботу, 21 марта, акция "Доктор с Вами" будет посвящена мужскому здоровью.