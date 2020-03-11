В Тюменском кадетском училище пройдут соревнования по хоккею

16:57 11 марта 2020
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tpku.mil.ru

Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой среди общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ пройдет в Тюменском президентском кадетском училище.

Первыми на тюменский лед выйдут команды старшей возрастной группы. С 16 по 20 марта за победу будут бороться воспитанники Тюменского, Оренбургского,  Кызылского, Краснодарского, Севастопольского президентских кадетских училищ, Казанского, Тульского, Пермского суворовских военных училищ, а также Омского кадетского военного корпуса.

Все игры пройдут в ледовом комплексе Тюменского ПКУ. Торжественное открытие соревнований запланировано на 16 марта. 

Теги: кадеты , Минобороны РФ , ТПКУ , хоккей
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