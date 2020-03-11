В Тюменском кадетском училище пройдут соревнования по хоккею

Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой среди общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ пройдет в Тюменском президентском кадетском училище.

Первыми на тюменский лед выйдут команды старшей возрастной группы. С 16 по 20 марта за победу будут бороться воспитанники Тюменского, Оренбургского, Кызылского, Краснодарского, Севастопольского президентских кадетских училищ, Казанского, Тульского, Пермского суворовских военных училищ, а также Омского кадетского военного корпуса.

Все игры пройдут в ледовом комплексе Тюменского ПКУ. Торжественное открытие соревнований запланировано на 16 марта.