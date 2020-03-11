День открытых дверей пройдет в ТИУ

День открытых дверей Тюменского индустриального университета состоится 21 марта во дворце культуры "Нефтяник". Начало в 11.00 и 13.00.

Абитуриентам расскажут об учебных программах, индивидуальных образовательных траекториях и последующем трудоустройстве. Участники мероприятия смогут встретиться с представителями структурных подразделений: Института геологии и нефтегазодобычи, Института транспорта, Института промышленных технологий и инжиниринга, Строительного института, Института сервиса и отраслевого управления и Высшей инженерной школы.

Также для абитуриентов будут работать интерактивные площадки: научно-прикладной центр "Neftegaz Engeneering", Центр молодежных инициатив, "Школа абитуриента", Центр архитектурной подготовки и переподготовки Института архитектуры и дизайна, "Наукоград Школы инженерного резерва" и консультационная площадка приёмной комиссии.

В 12:00 и 14:00 в большом концертном зале пройдет встреча с ректором опорного вуза Вероникой Ефремовой.