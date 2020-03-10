Тюменка получила отек Квинке из-за голубя

В Тюмени медики дважды спасли женщину с отеком Квинке.

Накануне у 62-летней тюменки возникла аллергия после съеденного печенья. По прибытии медики скорой помощи узнали пациентку, которую госпитализировали в больницу три недели назад с подобной аллергической реакцией.

"Тогда женщина сообщила, что в ухудшении своего состояния подозревает голубя, которого она принесла домой с улицы – птица нуждалась в уходе", — рассказали в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

"С помощью лекарственных препаратов мы стабилизировали состояние пациентки и оперативно доставили ее в больницу. Однако женщине не стоит затягивать с обращением в поликлинику для выявления причин такой реакции организма, дабы избежать в дальнейшем тяжелых последствий", — рассказала фельдшер скорой медицинской помощи.

Медики скорой помощи напоминают, что при появлении сыпи и зуда необходимо обратиться в поликлинику. В тяжелых случаях — при отеке век, губ, увеличении языка, возникновении осиплости голоса и затруднения дыхания — незамедлительно вызвать скорую помощь со стационарного телефона по номеру 03 или с сотового — 103. При признаках аллергии, особенно если она возникает не впервые, принять антигистаминные препараты.