В Тюмени стартует весенний каникулярный проект "Музейный сезон"

Фото: пресс-служба ТМПО

24 марта 2020 года в Детском центре "Музейляндия" Музейного комплекса им. И.Я. Словцова и Историческом парке "Россия – Моя история" стартует весенний каникулярный проект "Музейный сезон".

В течение шести дней ребята интересно и продуктивно проведут время: их ждут танцевальные зарядки и мастер-классы, автобусные и музейные экскурсии, прогулки на свежем воздухе, игровые программы, квесты и спортивные состязания, и многое другое.

Каникулярный модуль разработан по мотивам российского научно-фантастического мультсериала "Новаторы". Каждый день участники модуля будут путешествовать по древним мирам с помощью машины времени, которую изобрели в научно-исследовательской лаборатории неугомонные друзья-исследователи. Ребята будут мастерить карту исторических событий на тему проведенных мероприятий.

По окончании модуля все участники получат диплом о прохождении практики в научно-исследовательской лаборатории "Новаторы", а также памятные призы и подарки.

Проект предназначен для детей от 6 до 11 лет.

Период: с 24 марта по 29 марта 2020 года. Время работы: с 09:00 до 13:00.

Стоимость: 4000 руб.

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63.

Телефон: +7 (3452) 46-09-93 (доб. 150), +7-919-944-64-59;

Исторический парк "Россия – Моя история", ул. Орджоникидзе, 47

Телефон: +7 (3452) 68-11-11, +7-982-913-79-15;

Музей "Городская Дума", ул. Ленина, 2

Телефон: +7 (3452) 46-11-59.