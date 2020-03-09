Тюменские дачники присматривают место для посадки огурцов

Эксперты дают советы тюменским дачникам и садоводам по выбору на участке мест для выращивания огурцов, арбузов и дынь.

Опытный огородник Людмила Петраченко отмечает: нужно посмотреть, где на участке в первую очередь сошел снег. Именно там лучше сделать навозную грядку. Так получится самый теплый участок огорода, и именно там будут лучшие результаты при выращивании огурцов, арбузов и дынь.

"Если снег начинает сходить именно здесь, значит и ветер не задувает, много солнечного света. Стоит обратить на это внимание: иногда очень неожиданные места получаются", - поделилась дачница со стажем.

Кроме того, уже настала пора пикировать рассаду баклажанов, перцев и ремонтантной земляники. Можно начинать заниматься помидорной рассадой, но при условии, что речь идет о ранних тепличных сортах при наличии хороших теплиц. Помидоры для грунта садить еще рано: они сильно вытянутся и будут болеть при пересадке, пишет "Тюменская область сегодня".