Российские онкологи заинтересовались тюменским опытом скрининга рака легкого

Тюменские врачи выступили на конференции "Рак лёгкого и опухоли грудной локализации", которая проходила в Краснодаре под эгидой российского общества клинической онкологии. Они рассказали о практике проведения скрининга рака легкого в МКМЦ "Медицинский город".

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, регион представляли заведующий рентгенологическим отделением "Медицинского города" Александр Прищепов и врач-рентгенолог Алексей Гаврилов.

"Рак легкого занимает второе место в структуре онкологических заболеваний среди мужчин нашего региона. Поэтому мы уделяем большое внимание его диагностике. Скрининговая программа рака легкого реализуется в регионе с 2015 года. Компьютерная томография органов грудной клетки проводится всем жителям Тюменской области в возрасте от 55 до 65 лет, а также курильщикам со стажем более 30 лет, независимо от их возраста. В 2019 году выполнено 12 тысяч исследований, выявлено 140 случаев злокачественных новообразований", - отметил Александр Прищепов в своем докладе.

По его словам, такие исследования - более чувствительный метод диагностики рака легкого в сравнении с флюорографическим исследованием. Более 60% заболеваний раком легкого были выявлены на ранних стадиях. Кроме этого, нередко бывает, что во время проведения КТ органов грудной клетки, врач выявляет и новообразования близлежащих органов, например, пищевода, желудка, печени.

Компьютерная томография органов грудной клетки включена в скрининговую программу только в некоторых регионах России. После выступления тюменских врачей онкологи из других городов выразили готовность перенять позитивный опыт.