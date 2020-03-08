На форуме карьерных траекторий в Тюмени презентуют конкурс стажировок

Форум карьерных траекторий для тюменской молодежи пройдет 14 марта в мультицентре "Контора пароходства". Мероприятие будет включать лекции-диалоги с федеральными и региональными экспертами, тренинги, игры по развитию гибких навыков и интерактивные зоны.

На мероприятии участники смогут узнать, какие специалисты пользуются наибольшим спросом на рынке труда, погрузиться в тренды образовательной среды, выстроить свой собственный профессиональный путь развития и напрямую пообщаться с работодателями региона. На форуме пройдет презентация конкурса стажировок на тюменских предприятиях с перспективой дальнейшего трудоустройства, пишет ИА "Тюменская линия".

"Проект реализуется с использованием средств Фонда президентских грантов и представляет собой комплексную систему. Это не только форум, но также стажировочный семестр и конкурс стажировок. Уникальность его - в тех технологиях, которые мы используем. Наша аудитория - школьники 9-11 классов, студенты ссузов и вузов, работающая и безработная молодежь, те, кто еще выбирает карьерную траекторию или уже думает о смене сферы деятельности", - отметила исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

На форуме предложат обсудить тенденции рынка труда в разрезе мира, страны и региона, а также поговорить о важности непрерывного образования. К примеру, участники будут решать реальные кейсы и смогут в непосредственном диалоге с работодателем найти слабые точки своего резюме и сделать его работающим.