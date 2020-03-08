НКО Тюменского района получают поддержку от властей

В Тюменском районе развивается сотрудничество властей с социально ориентированными НКО в рамках муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций", рассчитанной до 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в 2019 году в рамках программы поддержку получили Совет ветеранов, местная организация "Всероссийского общества инвалидов", национально-культурная автономия татар, некоммерческая организация "Реприза" и патриотическое объединение "Эдельвейс". Проекты, которые они предоставили, направлены на обеспечение доступности, качества и многообразия социальных услуг, повышение уровня и качества жизни жителей района и, в целом, его социально-экономическое развитие.

Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляют имущественную поддержку путем заключения договоров безвозмездного пользования с учреждениями района. В 2019 году такую возможность получили три организации. Многие рассчитывают на информационную поддержку.

Организации также получают финансовую помощь из районного бюджета для реализации проектов в сферах культуры, образования, физической культуры и спорта. Например, в рамках проекта "Родные имена" в эфире радиостанции "Вера" удалось организовать цикл культурно-просветительских передач. Среди ярких мероприятий района стали смотры-конкурсы "Утренняя звезда", праздник "Сабантуй", конкурс "Битва хоров", "Детство, опаленное войной" с участием главы района, фестивали творчества среди инвалидов, День призывника и другие акции, в которых с удовольствием участвуют жители Столичного.