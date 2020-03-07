Тюменцы одержали победу на семинаре по поддержке сельских инициатив

В рамках финала конкурса по выявлению команд, которые могут создать в своём регионе устойчивую инфраструктуру поддержки сельских инициатив, состоялся установочный семинар в Москве.
Тюменскую область на установочном семинаре Российского союза сельской молодёжи представил руководитель регионального отделения РССМ Фёдор Маслов вместе с активистами Ксенией Анохиной и Константином Новожиловым.
Три дня участники семинара обменивались опытом и изучали способы работы с населением, а также доказывали актуальность и перспективность создания проектного офиса в сёлах своего региона.
Представители Тюменской и Челябинской областей одержали победу среди команд Уральского федерального округа, участвовавших в семинаре. Победители получат организационное сопровождение при создании проектных офисов, консультационную поддержку и методические рекомендации, пишет "Тюменская область сегодня".
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