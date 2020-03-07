Число медицинских работников в Тюменской области неуклонно растёт

В десятку регионов с растущим числом медицинских работников входит Тюменская область. Лечебные учреждения области пополняются не только за счёт выпускников тюменского медицинского университета и колледжа, но и за счёт врачей и медсестёр, приехавших из других регионов. В Тюменской области таких специалистов привлекли комфортные условия работы и жизни. Несмотря на это, вопрос привлечения молодых специалистов всё ещё актуален.

Главврач Областной больницы №19 Андрей Патрикеев сообщил, что областная программа нацпроекта "Здравоохранение" по обеспечению медучреждений квалифицированными специалистами не менее важна, чем другие компоненты программы. Чтобы пополнить штат грамотными специалистами кадровая служба ОБ №19 пользуется различными методами. Помимо размещения вакансий на специализированных интернет-ресурсах и взаимодействия с центром занятости кадровики готовят специалистов по целевым договорам. Также активно популяризируется федеральная программа "Земский доктор", благодаря которой сельские врачи могут получить денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей, фельдшеры – 500 тысяч. Также молодым специалистам помогают устроить детей в сады. В прошлом году участниками программы стали 14 врачей и 7 специалистов среднего звена больницы.

Одним из новых специалистов Областной больницы №19, который пришёл в штат по программе "Земский доктор", стал Егор Копытов, врач-стоматолог. По словам Егора, он на личном опыте убедился, что сейчас медицинскому специалисту можно комфортно работать не только в городе, но и в селе – стоматологические кабинеты не отличаются от городских, при этом и количество пациентов ничуть не меньше, чем в городе. Своим личным примером Егор Копытов хочет показать будущим коллегам, что бояться работы в селе не стоит.

Благодаря программе за 2019 год штат ОБ №19 пополнился 44 врачами, из которых восемь – выпускники медицинских вузов. Ещё 37 молодых специалистов планируют пополнить коллектив больницы в 2021-2024 годах – в настоящее время они учатся по целевым договорам в медуниверситете, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.