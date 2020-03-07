Тюменцы могут принять участие в конкурсе творческих работ от Росстандарта

Росстандарт объявил о старте творческого конкурса на лучший социальный плакат и видеоролик по теме борьбы с мошенниками в сфере поверки счетчиков воды. Принять участие в нем могут и тюменцы – один автор, коллектив или организация.

Прием работ продлится до 3 мая 2020 года. Выставка всех работ, а также награждение победителей пройдет на форуме МетролЭкспо-2020, который состоится 20-22 мая в КрокусЭкспо.

Конкурс проводится в двух номинациях: "Лучший социальный плакат" и "Лучший социальный видеоролик". Допускается участие сразу нескольких работ от одного заявителя, главное условие – соответствие теме конкурса и номинации. При этом работа не должна носить рекламный характер или оскорблять других лиц.

Творческие работы принимаются на электронную почту open@gost.ru с темой письма "РСТ счетчики". Участнику конкурса также необходимо разместить свою работу в социальных сетях Facebook и/или Instagram с хештегами #измерениядляжизни и #РСТсчетчики, пишет ИА "Тюменская линия".