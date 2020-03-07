Лучших работников творческой сферы определят в Тобольске

Тобольский конкурс имени Ю.К. Константинова поможет определить лучших работников культуры, искусства и дополнительного образования города. Приём заявок на участие в конкурсе завершится 15 марта.

Организатором конкурса является тобольский организационно-аналитический центр культуры и искусств. Цель конкурса – выявление и поощрение талантливых работников творческой сферы. Всего в конкурсе заявлено 6 номинаций: "Лучший артист", "Лучший библиотекарь", "Лучший преподаватель", "Ветеран культуры", "Лучший профессиональный творческий коллектив" и "Лучшее творческое клубное формирование".

Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить копии дипломов, сертификатов, удостоверений о повышении квалификации, отзывы коллег и личные характеристики с указанием профессиональных заслуг за последние три года, при этом сведения об этих достижениях должны иметь подтверждения в средствах массовой информации. Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу: Тобольск, ул. Семена Ремезова, 27, каб. 414.

Определение победителей пройдёт заочно. Торжественная церемония награждения приурочена ко Дню работника культуры – она состоится 30 марта, пишет "Тюменская область сегодня".