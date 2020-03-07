Школьники Тюмени разработают креативный город будущего

Образовательный проект для подростков от 14 до 18 лет "Домашка-2020" начнёт работу 22 марта. Участники команд представят и защитят свои проекты по развитию креативных индустрий города будущего.

Организаторы проекта ставят своей целью выявление способных школьников и развитие у ребят навыков по созданию качественного контента. Также проект может помочь старшеклассникам в вопросе профориентации.

По задумке организаторов, юные тюменцы попадут в город будущего и встретятся со страхами и стереотипами, которые нужно победить. Для этого школьники встретятся с экспертами проекта, посетят лекции и мастер-классы, научатся работе с фото и видео и поймут, как применять креативные навыки в медиа сфере. Итоговым заданием для команды станет представление собственной модели города 2050 года на конференции в формате TED.

Руководитель проекта Лилия Ужитчак пояснила, что навыки в медиасфере всегда пригодятся как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, поэтому важно передать опыт нынешнему поколению подростков. Именно они будут развивать креативные индустрии и медиа в будущем.

Для участия в проекте необходимо собрать команду, состоящую из 5-10 человек, при этом во главе команды должен быть капитан и старший представитель (куратор, учитель, педагог-организатор). После этого необходимо заполнить анкету: https://vk.cc/aqzqCZ. Участие в проекте бесплатное.

Как пишет "Мой портал", этот год станет для "Домашки" третьим. В прошлом году проект назвали лучшим по версии социальной сети "ВКонтакте", при этом охват в соц.сетях составил более 687 тыс. просмотров, а за образовательными вебинарами следили ребята из 10 стран.