Конкурс творческих проектов пройдет в Тюмени

Конкурс "ЦЕХ", направленный на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей, завершает приём заявок на участие 10 марта. В этом году конкурс проводится по 6 направлениям: спектакли, крупные фестивали, творческие проекты, организация обучения и гастролей для коллективов, выставки и студенческие творческие проекты.

Первая защита конкурсных спектаклей состоится в театральном центре "Космос" (Республики, 165а) 12 и 13 марта, а защита конкурсных работ по остальным направлениям пройдёт в мультицентре "Контора пароходства" (25-го Октября, 23а) 20 и 21 марта.

В составе экспертной комиссии конкурса: Артём Томилов – режиссёр, продюсер и драматург; Антон Алексеев – театральный критик и театровед; Павел и Инге Зорины – главный режиссёр и художественный руководитель ижевского театра Les Partisans, и другие.

Победителей конкурса объявят 27 марта, во Всемирный день театра, пишет "Мегатюмень".

Желающие принять участие в конкурсе могут подать заявку до 10 марта по адресу: grant.kosmos2019@gmail.com