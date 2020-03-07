В Тюмени определят лучших экспортёров области

В Тюменской области с каждым годом увеличивается число экспортёров. Для выявления лучшего экспортёра области среди малых и средних предприятий Центр поддержки экспорта Тюменской области проводит конкурс, сбор заявок на который завершается 10 марта.

Лучшие экспортёры будут выбраны среди тех тюменских предприятий малого и среднего бизнеса, кто поставлял за границу свои товары и услуги в 2019 году. По условиям конкурса определены номинации по предприятиям четырёх сфер: агропромышленный комплекс, промышленность, сфера услуг, сфера высоких технологий. Также есть дополнительная номинация – "Прорыв года", сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Критерии, по которым участники могут рассчитывать на получение максимально высоких баллов: объём и доля экспорта за год, уровень локализации экспорта, широкая номенклатура продукции, проведение рекламных кампаний за рубежом.

Победитель конкурса "Экспортёр года Тюменской области" в каждой из номинаций получит денежный приз. При этом победители регионального конкурса будут выдвинуты на Всероссийскую премию Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта.

По данным Уральского таможенного оформления, количество предприятий малого и среднего бизнеса, работающих на экспорт, выросло за 5 лет (2016-2020 г.г.) со 138 до 200.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Центр поддержки экспорта Тюменской области.