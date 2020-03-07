Тюменский организатор праздников поделилась интересными вариантами подарков к 8 марта

Совсем скоро наступит 8 марта, а это значит, что миллионы мужчин будут радовать своих любимых дам в Международный женский день. О том, как быстро выбрать необычный подарок и удивить любимую, рассказала руководитель тюменского агентства современных праздничных технологий Анна Павлова.

Мужчинам, которые любят откладывать всё на последний момент, организатор праздников советует вспомнить о том, что любят их девушки. Например, можно подарить сертификат в аквапарк или картинг-центр. По словам Анны, ежегодно 8 марта к сотрудникам spa-центров приходят мужчины и в срочном порядке покупают сертификаты. Хорошим и быстрым вариантом подарка также будет сертификат в магазин косметики, билеты на концерт или подписка на онлайн-кинотеатры и книжные ресурсы.

Особенно эмоционально девушки реагируют на воздушные шарики, вылетающие из коробки, живых бабочек и подарки, спрятанные в шаре с конфетти, утверждает эксперт.

Подарочный сертификат на фотосессию тоже станет отличным вариантом, потому что девушки любят фотографироваться. К тому же можно придумать концепцию фотосессии, например, снимки с тропическими бабочками, чтобы образы были необычными и интересными, пишет "АиФ – Западная Сибирь".