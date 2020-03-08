Народная дружина Тюменского района активно развивается

Источник фото: группа "Наш Столичный | Тюменский район"

Командиры народной добровольной дружины Тюменского района имени Тимура Мухутдинова подвели итоги проведённой работы за 2019 год. Встреча завершилась чествованием лучших дружинников.

Народная дружина имени Тимура Мухутдинова была создана 15 февраля 2018 года в виде юридического лица. В это же время дружина перешла на субсидиарный характер деятельности, при этом был определён объём финансирования и разграничены полномочия. Тогда же сформировался основной состав дружины в количестве 151 человека, что считается оптимальным на сегодняшний день.

Дружинники помогают соблюдать общественный порядок на массовых мероприятиях, сотрудничают с участковыми и фиксируют административные правонарушения – за 2019 год дружинники выявили 350 таких случаев. Народные дружинники также принимают участие в розыскных мероприятиях без вести пропавших и лиц, совершивших преступления. Конный патруль, состоящий из дружинников, помогает поддерживать в лесных зонах региона чистоту, порядок и противопожарную безопасность.

Члены народной дружины, несмотря на сотрудничество с силовыми структурами, делают упор на профилактические меры для поддержания общественного порядка. Для этого дружинники работают с несовершеннолетними и ведут непрерывный мониторинг окружающей обстановки. Они считают, что безопасность не менее важная составляющая развития региона, чем экономика и социальная сфера.

Благодаря тому, что в дружине участвуют местные депутаты, граждане начинают больше доверять силовикам и органам власти – сельские жители понимают, что рядом есть люди, всегда готовые прийти на помощь.

Народная дружина увеличивает свой потенциал, при этом районная власть создаёт все необходимые условия для развития, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".