Тюмень запустила конкурс видеороликов про национальности

В Тюменской области стартовал конкурс национальных видеороликов "Мы". Презентация проекта прошла 5 марта в "Конторе пароходства".

Идейными вдохновителями и организаторами выступили Комитет по делам национальностей Тюменской области и Межрегиональная общественная организация "Федерация современного искусства".

Участником проекта может стать любой житель области, возраст, как и профессионализм, не важны. Главное, чтобы суть роликов отражала укрепление межнационального согласия в регионе и формирование национальной самоидентичности народов Тюменской области.

Призовой фонд конкурса - 150 000 рублей. Работы принимаются до 20 мая на сайте мыконкурс.рф по трем номинациям: игровой/художественный видеоролик, анимационный ролик, видеорепортаж/видеоблог. Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в Тюмени 12 июня в День России.

"Для динамичного и гармоничного развития Тюменской области очень важно сохранять и развивать национальную культуру всех народов, проживающих в регионе. Наша область всегда отличалась межнациональным согласием — важно его укреплять. Организация конкурса видеороликов — один из способов обратить внимание всех поколений, но главное — молодежи, на историю, культуру, традиции нашей Родины, используя современный формат коммуникаций", - рассказал руководитель Комитета по делам национальностей Владислав Чернов.

Как участвовать?

Объединиться в команду

Одному хорошо, а в команде лучше! Ведь кто-то – отличный актер, а кто-то – неплохо снимает видео, третий – возможно, хорошо монтирует, а четвертый – придумывает увлекательные истории. Объедините всех, чтобы создать уникальный и нестандартный видеоролик! Возраст членов команды не ограничен

Придумать историю

Много говорят о народах, их уникальности и единстве, но что можете сказать именно Вы!? Постарайтесь со всей душой, смекалкой и творчеством создать историю, которая запомнится надолго, и которую захочется посмотреть вновь и вновь!

Создать и смонтировать ролик

Сегодня создание фото- и видеоконтента вошло в жизнь практически каждого человека от мала до велика. И стираются границы между художественным исполнением и обыденным применением. В этом конкурсе соберите весь свой потенциал, чтобы качественно снять и качественно смонтировать ролик. И нечего бояться того, что вы не профессионалы, достаточно быть целеустремленным и любителем! Вперед, творите!

Загрузить ролик на файлообменник

Для этого подойдут такие файлообменники как Облако Mail.ru, Google Drive, Яндекс Диск, Microsoft One Drive. Важно: не используйте файлообменники, в которых срок действия ссылки ограниченный, так как есть риск, что вашу работу не удастся скачать! Если Вам нужна помощь во всем этом процессе – ищите и находите ее, всегда найдется человек, который знает в чем-то больше чем мы. В любом случае, вы всегда можете писать нам!

Заполнить заявку

Заявка заполняется онлайн на сайте. Другой вариант – заполнить заявку в документе word и отправить ее на почту wekonkurs@yandex.ru.

Творческий подход, качество, оригинальность и художественную ценность видео будет оценивать жюри. В его составе: представители Международного кинофестиваля "Ноль Плюс", Координационного совета национальных общественных объединений, Тюменского государственного института культуры, блогеры, режиссеры федерального уровня.