В Тюмени предприниматель похитил у клиентов 2,3 млн рублей

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве.

В 2016-2018 годах мужчина, являясь заместителем генерального директора, а потом и гендиректором ООО "Про-Максимум", а также действуя от имени двух предпринимателей, заключал договоры купли-продажи дверей с гражданами. Полученные от них деньги он похищал. От его действий пострадали 27 человек. Общая сумма ущерба составила более 2,3 млн рублей.

Суд назначил тюменцу 5 лет колонии общего режима, а также удовлетворил заявленные иски потерпевших на сумму более 1,7 млн рублей.