Тюменских женщин этой весной поздравляют под рок, эстраду и хип-хоп

13:40 06 марта 2020
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МегаФон

К весне жительницы городов Урала определились со своими музыкальными предпочтениями. В топе у них "Life в кайф" и "Миллион алых роз". Именно эти композиции чаще всего устанавливают вместо телефонных гудков абоненты прекрасного пола в сети МегаФон.

Такие тенденции в преддверии 8 марта определили специалисты оператора с помощью технологии Big Data, проанализировав услугу "Замени гудок". Самые популярные жанры у жительниц уральских регионов  – российский рок, поп и хип-хоп.

 В тройку музыкальных предпочтений, помимо композиций Zivert и Boyza II vs Раймонд Паулс вошли:

1.         "Z поколение" от Даны Соколовой

2.         "Комета" от JONY

3.         "Дачная" от АЛМО

Также среди новых трендов в смартфонах звучат  — "Не молчать" Wow Band, "Сталактит" Мота, "Хай, моя Зая"  FONARI, "Алло" Клавы Коки и "Любимка" от NILETTO.

Среди зарубежных композиций вместо телефонного  гудка чаще всего на Урале устанавливают  The Prince Karma  (LATER BITCHES)  и "Here She Comes Again" ( Dj Antonio Remix)

"Интересно, что женщины  от 36 до 45 лет в 3 раза чаще устанавливают мелодию вместо гудка, чем  девушки 19–25 лет. Кроме того, проведя анализ по географическому принципу, мы выяснили, что больше всего поклонниц услуги "Замени гудок" живет в Югре, в частности, в Сургуте и Нижневартовске. Именно они чаще других ставят мелодии вместо звонка. Среди соседних регионов по музыкальным аппетитам югорчан догоняют только свердловчане и тюменцы", — рассказала директор МегаФона на Урале Инна Джур.

Услуга "Замени гудок" позволяет заменить обычные телефонные гудки, которые слышат звонящие вам, на мелодии или другие звуковые композиции. В каталоге  МегаФона доступно более 90 тысяч музыкальных вариантов.

Теги: музыка
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