Тюменских женщин этой весной поздравляют под рок, эстраду и хип-хоп

МегаФон

К весне жительницы городов Урала определились со своими музыкальными предпочтениями. В топе у них "Life в кайф" и "Миллион алых роз". Именно эти композиции чаще всего устанавливают вместо телефонных гудков абоненты прекрасного пола в сети МегаФон.

Такие тенденции в преддверии 8 марта определили специалисты оператора с помощью технологии Big Data, проанализировав услугу "Замени гудок". Самые популярные жанры у жительниц уральских регионов – российский рок, поп и хип-хоп.

В тройку музыкальных предпочтений, помимо композиций Zivert и Boyza II vs Раймонд Паулс вошли:

1. "Z поколение" от Даны Соколовой

2. "Комета" от JONY

3. "Дачная" от АЛМО

Также среди новых трендов в смартфонах звучат — "Не молчать" Wow Band, "Сталактит" Мота, "Хай, моя Зая" FONARI, "Алло" Клавы Коки и "Любимка" от NILETTO.

Среди зарубежных композиций вместо телефонного гудка чаще всего на Урале устанавливают The Prince Karma (LATER BITCHES) и "Here She Comes Again" ( Dj Antonio Remix)

"Интересно, что женщины от 36 до 45 лет в 3 раза чаще устанавливают мелодию вместо гудка, чем девушки 19–25 лет. Кроме того, проведя анализ по географическому принципу, мы выяснили, что больше всего поклонниц услуги "Замени гудок" живет в Югре, в частности, в Сургуте и Нижневартовске. Именно они чаще других ставят мелодии вместо звонка. Среди соседних регионов по музыкальным аппетитам югорчан догоняют только свердловчане и тюменцы", — рассказала директор МегаФона на Урале Инна Джур.

Услуга "Замени гудок" позволяет заменить обычные телефонные гудки, которые слышат звонящие вам, на мелодии или другие звуковые композиции. В каталоге МегаФона доступно более 90 тысяч музыкальных вариантов.