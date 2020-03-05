"Афиша Тюмень" разыгрывает сертификат на массовое катание на коньках

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает сертификат на массовое катание на коньках в "Прибой" (6+) на своей странице в Instagram.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность провести выходной день на коньках до конца марта. Будет один победитель, который получит один сертификат на 5 человек. Имя счастливчика станет известно 10 марта 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Instagram. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные сертификаты.

Массовые катания на коньках для всех желающих проходят каждую субботу и воскресенье в 15:00, 17:00 и 19:00 (за исключением дней соревнований по фигурному катанию на коньках) на крытом катке. Тюменцам предлагают большой корт и качественный лёд, а также возможность проката хоккейных и фигурных коньков необходимого размера.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.