Тюменские поликлиники информируют о графике приема в праздники

14:23 05 марта 2020
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В праздничные и выходные дни все городские поликлиники Тюмени будут работать по утвержденному графику.

В воскресенье, 8 марта, прием больных будет осуществляться дежурными врачами с 9.00 до 12.00. Также будут работать перевязочный и процедурный кабинеты.

В субботу, 7 марта, и понедельник, 9 марта, прием больных будет осуществляться дежурными врачами с 9.00 до 16.00. Также будет организована работа перевязочного и процедурного кабинетов, клиники-диагностической и рентгенологической служб, кабинета ЭКГ, узких специалистов по графику, сообщает комитет здравоохранения администрации города Тюмени.

Теги: поликлиники , праздники
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