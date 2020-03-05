В Тюменской области уточнили границы 13 тыс. земельных участков

По итогам 2019 года количество земельных участков, поставленных в Российской Федерации на кадастровый учет, увеличилось более чем на 1,1 миллиона, в том числе — за счет участков, расположенных в Тюменской области.

На 1 января 2020 года в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 60,6 млн земельных участков, из них 17,1 млн поставлены на кадастровый учет. За прошлый год количество учтенных земельных участков увеличилось более чем на 1,1 млн. К началу 2020 года доля земельных участков, сведения о кадастровом учете которых содержатся в ЕГРН, в целом по России составила 28%.

Действующее законодательство не обязывает граждан ставить на кадастровый учет принадлежащие им земельные участки. Тем не менее, в прошлом году прирост учтенных земельных наделов по данным ЕГРН составил 7%. Всего же в ЕГРН содержатся сведения о 60 579 053 земельных участках.

В 2019 год в ЕГРН по Тюменской области было внесено около 13 тыс. земельных участков с уточненными границами. Доля площади земельных участков с установленными в соответствии с требованиями законодательства границами и учтенных в ЕГРН, в площади территории юга области (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами и земель запаса) за минувший год увеличилась с 57% до 72%.

В результате постановки земельного участка на кадастровый учет в ЕГРН вносятся сведения о границах участка, категории земель, к которым отнесен земельный участок, виде разрешенного использования. Каждому учтенному земельному участку присваивается уникальный кадастровый номер, который позволяет идентифицировать объект и в дальнейшем проводить с ним различные операции и сделки как с индивидуально-определенной вещью. Тюменская кадастровая палата напоминает, что наличие в ЕГРН сведений о земельном участке позволяет защитить интересы владельца в случае земельных споров, а также правильно рассчитать налог на недвижимое имущество.