Тюменцам рассказывают, как ухаживать за пожилыми родственниками

На базе регионального геронтологического центра социальных технологий "Третий возраст" уже четвертый месяц работает консультативный центр поддержки семейного ухода "Родные люди". У тюменцев есть возможность обращаться за помощью к квалифицированным специалистам по вопросам ухода за пожилыми маломобильными людьми.

Помимо выездных консультаций в рамках работы центра для горожан проводят узконаправленные лекции, тренинги, семинары и мастер-классы.

На прошлой неделе заведующая отделением дополнительного профессионального образования Тюменского медицинского колледжа, преподаватель по уходу Наталья Матвеева в ходе практического занятия познакомила тюменцев с правилами общения с человеком с ограниченными возможностями и особенностями присмотра за ним. Специалист продемонстрировала инновационные разработки, которые облегчают многие ежедневные процедуры (кормление, смена белья нательного и постельного, гигиенические процедуры и т.д.), и научила их применять.

"На таких встречах мы работаем в формате "вопрос–ответ", то есть по запросам от населения, чтобы дать людям те знания, которые им по-настоящему нужны. И мы рады, что, судя по отзывам участников, нам удается выполнять эту задачу", ― прокомментировала Елизавета Катомина, заместитель директора по социальной работе АНО "Центр "Третий возраст"".

По словам организаторов, подобные мероприятия будут проходить раз в месяц по июль включительно, а до конца весны текущего года планируется организовать две большие встречи с профессиональными психологами для родственников граждан, утративших здоровье с возрастом, в силу заболевания, травмы.

Узнать подробности работы центра, задать интересующие вопросы, уточнить даты проведения встреч и получить консультационную поддержку можно по телефону: 93-13-73 или на сайте.