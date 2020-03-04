В Тюмени снижается заболеваемость ОРВИ

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области ниже эпидемического порога на 52% и на 7% ниже показателя заболеваемости прошлой недели. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Медики считают, что снижение связано с сознательностью населения, принимаемыми профилактическими мерами. Тем не менее расслабляться специалисты не советуют.

Врачи напоминают жителям региона, что:

- самолечение может привести к осложнениям. Если вы заболели, обратитесь за квалифицированной медпомощью. Особо это касается беременных женщин, мам с детьми, пожилых людей и "хроников".

- очередность в поликлиниках во время роста заболеваемости - это нормально. В поликлиниках принимаются все меры, чтобы максимально быстро принять заболевшего и назначить лечение. Однако в эпидсезон количество пациентов кратно возрастает - медработники действуют согласно действующим нормам. Вы можете вызвать врача или неотложную помощь на дом, либо обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинике по электронной очереди.

- соблюдение простых правил гигиены поможет избежать заражения. Классические меры профилактики — носить маску, которую нужно менять каждые два часа (они должна закрывать и рот и нос), чаще мыть руки с мылом, не трогать лицо, любыми способами улучшать иммунитет, стараться избегать контакта с больными людьми, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, увлажнять воздух в помещении.