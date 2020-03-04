Тюменские школьники представили себя депутатами

Парламентский урок для десятиклассников школы № 22 провел председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы Юрий Баранчук.

Общение со школьниками началось в малом зале думы, где обычно проходят заседания постоянных комиссий. Депутат рассказал гостям о том, какую работу он и его коллеги проводят с населением, о взаимодействии с администрацией города, общественными организациями и о принятии важных решений, от которых зависит настоящее и будущее Тюмени. В частности, Юрий Баранчук объяснил, что такое городской бюджет, откуда берутся в нем деньги и как, на какие цели расходуются.

После этого ребята перешли в большой зал заседаний городской думы. Быстро ознакомившись с тем, как работает электронная система голосования, ребята попробовали себя в роли депутатов. Заслушали докладчика по теме "Нужно ли наказывать за жестокость", задали вопросы, выразили свое мнение в выступлениях.

"Мы учимся в профильном социально-экономическом классе. Парламентский урок у нас вместо школьного урока обществознания. В думе я впервые. Было интересно посмотреть на все это в живую. О думе у меня сложились очень хорошее впечатление. Понравилась и сама экскурсия, и дебаты, и выступления", - отметил Роман Медведев.

"Благодаря экскурсии я понял, как работает наша городская дума, администрация, как принимаются важные для города решения и как они реализуются на практике. Было рассказано про бюджет муниципалитета, как он формируется, на что он тратится, и что это вообще такое. Я уверен, многие этого не знали. Мы думаем, что бюджет это просто деньги. Мы посидели в большой зале заседаний, там, где проходят заседания думы, решаются важные вопросы, идет голосование за принятие важных решений, рассмотрение различных вопросов, которые в том числе поднимает общество. Считаю, что школьники должны ходить в подобные места, чтобы знать и понимать, как работает власть в стране и какие принимаются решения", - поделился впечатлениями Артем Михеев.

Юрий Баранчук отметил, что встречи со школьниками в городской думе стали уже традицией. Современные дети политизированы, многие активно участвуют в общественной жизни. Важно им показать, как работают местные власти, что делать, чтобы тебя с какой-то инициативой услышали, как конструктивно выстроить общение.

"Я рассказал ребятам о том, каким образом у нас устроен механизм принятия решений, на основе каких документов выстроена жизнь в Тюменской городской думе и вообще в городе Тюмени. Рассказал о структуре бюджета и что необходимо сделать для того, чтобы вас услышали, каким образом нужно поступить, чтобы ваши пожелания, просьбы были включены в муниципальные программы и были реализованы", - прокомментировал общение с ребятами Юрий Баранчук.